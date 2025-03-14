Стрелявшим в жителей Суджи военным ВСУ Плаксивому и Одноочко вынесли приговоры

Четверых военных ВСУ, участвовавших в захвате Суджи, осудили на 15 и 16 лет

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор украинским военнослужащим Владимиру Одноочко, Александру Плаксивому, Сергею Погромскому, Николаю Тяжкоробу по делу о блокировке Суджи в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным следствия, военные в начале августа 2024 года на колонне бронетранспортеров въехали на территорию Курской области и участвовали в блокировании Суджи, стреляя в местных жителей. В том же месяце их задержали.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Одноочко, Погромского и Тяжкороба к 16 годам лишения свободы. Плаксивого осудили на 15 лет лишения свободы. Все четверо первые три года проведут в тюрьме, а на остальной срок их будут содержать в колонии строгого режима.

По данным Следственного комитета и Генпрокуратуры, не менее девяти иностранных наемников Вооруженных сил Украины были осуждены в РФ за вторжение на территорию Курской области и совершение преступлений, направленных против мирных жителей.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о попавших в плен наемниках ВСУ.