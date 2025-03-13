Президент РФ заявил, что иностранные наемники ВСУ не подпадают под Женевскую конвенцию

Женевская конвенция о военнопленных не распространяется на воюющих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников. Об этом во время совещания на одном из пунктов управления Курской группировкой войск заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ко всем попавшим в российский плен украинским военнослужащим необходимо относиться гуманно. Вместе с тем, подчеркнул Путин, иностранные наемники ВСУ не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

12 марта Путин заявил, что украинские солдаты, участвовавшие во вторжении в Курскую область и попавшие в российский плен, являются террористами, согласно законам Российской Федерации.

В тот же день российский военный суд заочно приговорил наемника из США, 29-летнего гражданина США Роберта Мануэля Мартинеса Вертмана, к 23 годам лишения свободы за теракт и наемничество.

Ранее суд заочно приговорил наемника из Грузии к 24 годам за теракт в Курской области.