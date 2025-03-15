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Эксперт рассказал о продвижении ВС России на севере Часова Яра

Марочко: российская армия на севере Часова Яра за неделю продвинулась на 1,5 км
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России на севере Часова Яра в Донецкой народной республике за неделю продвинулись на 1,5 км. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Есть неплохое продвижение в районе населенного пункта Григоровка. Продвижение до полутора километра», — отметил он.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия перебрасывает дополнительные резервы в Часов Яр. Российские подразделения уничтожают подразделения противника, «но появляются новые и новые», отметил он. Пушилин добавил, что критически важно удержать подразделения Вооруженных сил РФ в Часовом Яре.

По его словам, ВСУ по-прежнему «цепляются» за Часов Яр, так как потеря города даст возможность наступать одновременно на нескольких направлениях.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинское командование перебросило под Часов Яр новое элитное подразделение операторов дронов. По словам Кимаковского, формирование перевели из Курской области.

Ранее эксперт рассказал, какая территория Часова Яра находится под контролем ВСУ.

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