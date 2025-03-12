Стало известно, что элитных дроноводов ВСУ перебросили под Часов Яр

Кимаковский: элитных дроноводов ВСУ перебросили под Часов Яр в ДНР

Украинские войска перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) новое элитное подразделение операторов дронов. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС.

«В район Часова Яра противник перебросил новое элитное подразделение БПЛА», — сказал он.

По словам Кимаковского, формирование перевели из Курской области.

8 марта сообщалось, что военнослужащие российской бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, пресекли попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска контролируют не более 15% Часова Яра.

6 марта военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселев рассказал, что командование ВСУ собирается перебросить под Часов Яр иностранных наемников.

Киселев также заявил, ссылаясь на подполье, что в район Красноармейска в ДНР (украинское название города — Покровск) прибыло большое число врачей — около семи-восьми групп. По его словам, каждая группа состоит из 15 человек, врачи говорят на английском языке, располагаются в частном секторе.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.