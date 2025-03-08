Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что украинские войска контролируют не более 15% Часова Яра.

«Серая зона увеличилась, потому что украинские боевики оттянули на запад населенного пункта свои силы и средства. Поэтому могу сказать, что не более 10-15% сейчас украинские боевики контролируют в данном населенном пункте», — поделился эксперт.

До этого военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселев рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирается перебросить под Часов Яр (ДНР) иностранных наемников.

Киселев также заявил, ссылаясь на подполье, что в район Красноармейска в ДНР (украинское название города — Покровск) прибыло большое число врачей — около семи-восьми групп. По его словам, каждая группа состоит из 15 человек, врачи говорят на английском языке, располагаются в частном секторе.

2 марта первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что российские военнослужащие захватывают территории Часова Яра, сражаясь не только за каждый дом, но и за каждый подъезд.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.