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Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр

Глава ДНР Пушилин сообщил об активных боях у автовокзала Часова Яра

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал об активных боях у автовокзала в Часовом Яре.

По его словам, в настоящее время российские ВС продолжают предпринимать шаги для того, чтобы занять более выгодные позиции.

«Бои в самом Часовом Яре, выдавливается противник, и сейчас активные бои в районе автовокзала», — рассказал глава ДНР.

Он добавил, что ВСУ по-прежнему «цепляются» за город, так как его потеря даст возможность наступать одновременно на нескольких направлениях.

В начале недели Пушилин говорил о том, что украинские военные «цепляются за Красноармейск» (украинское название — Покровск) , потому что это чревато серьезными издержками для развития металлургии. Он отметил, что взятие города российскими ВС открывает перед экономикой Донецкой народной республики новые перспективы.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» рассказал, как будут развиваться события в зоне СВО в 2025 году.

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