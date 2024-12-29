Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал об активных боях у автовокзала в Часовом Яре.

По его словам, в настоящее время российские ВС продолжают предпринимать шаги для того, чтобы занять более выгодные позиции.

«Бои в самом Часовом Яре, выдавливается противник, и сейчас активные бои в районе автовокзала», — рассказал глава ДНР.

Он добавил, что ВСУ по-прежнему «цепляются» за город, так как его потеря даст возможность наступать одновременно на нескольких направлениях.

В начале недели Пушилин говорил о том, что украинские военные «цепляются за Красноармейск» (украинское название — Покровск) , потому что это чревато серьезными издержками для развития металлургии. Он отметил, что взятие города российскими ВС открывает перед экономикой Донецкой народной республики новые перспективы.

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