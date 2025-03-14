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Пушилин рассказал, куда ВСУ перебрасывают дополнительные резервы

Пушилин: ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр
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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр.

«Часов Яр: там городские бои уже объективно идут достаточно долго, но противник продолжает регулярно перебрасывать дополнительные резервы», — сказал он.

По его словам, российские подразделения уничтожают подразделения противника, «но появляются новые и новые».

«Тем не менее мы видим, что улица за улицей освобождается», — сказал он.

Он добавил, что критически важно удержать подразделения Вооруженных сил РФ в Часовом Яре.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинское командование перебросило под Часов Яр новое элитное подразделение операторов дронов. По словам Кимаковского, формирование перевели из Курской области. До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска контролируют не более 15% Часова Яра.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

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