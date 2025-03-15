Подразделения Вооруженных сил Украины при отступлении из Суджи выпустили по городу ракеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную жительницу.

«Они [ВСУ] уже начинали отступать и, видимо, знали, что заходят наши ребята, и били по нашим», — отметила женщина.

В частности, 8 марта ракета упала в 70 метрах от ее дома. В этом время местная жительница находилась на улице в месте с семьей. В результате взрыва женщину ранило осколками, добавило агентство.

13 марта министерство обороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ освободили курский город Суджа от украинских формирований. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север», которые также взяли под контроль населенные пункты Меловой и Подол. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных, участвовавших в боевых действиях, за освобождение города. Хинштейн сообщал, что по состоянию на утро 13 марта из Суджи были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.

Ранее Зеленский заявил, что курская группировка ВСУ «свою задачу выполнила».