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Зеленский заявил, что бойцы ВСУ в Курской области «выполнили свою задачу»

Зеленский: курская группировка ВСУ «свою задачу выполнила»
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Группировка украинских войск, отвечавшая за оккупацию Курской области, «выполнила свою задачу», заявил на встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Они свою задачу выполнили. Первым спало давление на Харьковском направлении, потом они [ВС РФ] начали забирать свои войска с Восточного направления», — сказал украинский лидер.

Также, по его словам, стабилизировалась ситуация в районе Покровска и российской армии «будет непросто» снова атаковать на этом направлении.

14 марта Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

До этого президент России Владимир Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что у окруженных бойцов украинской армии в российском регионе есть только два выбора — сдаться в плен или быть уничтоженными.

Ранее Путин ответил на просьбу Трампа «пощадить украинских военных».

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