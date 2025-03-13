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Путин обратился к бойцам ВС РФ, которые сражались за Суджу

Путин поблагодарил бойцов ВС РФ за освобождение Суджи в Курской области

Президент России Владимир Путин рассказал об освобождении Суджи в Курской области и поблагодарил российских бойцов, участвовавших в боевых действиях. Трансляция выступления главы государства велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Я хочу поблагодарить наших бойцов, которые решили эту задачу», — сказал Путин.

По его словам, бойцы ВС России забирают один за одним прилегающие к Судже населенные пункты. Президент уточнил, что речь идет о всей агломерации.

Глава государства добавил, что, исходя из ситуации на земле, Москва будет договариваться о следующих шагах в вопросе прекращения конфликта.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что у окруженных бойцов украинской армии в Курской области в настоящее время есть только два выбора — сдаться в плен или отдать свои жизни в бою.

13 марта военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что группировка ВСУ в Курской области фактически окружена. На следующем этапе она будет рассечена на части и уничтожена. Бойцы ВС РФ на отдельных направлениях уже перешли государственную границу с Украиной и вышли в Сумскую область.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по состоянию на утро 13 марта из Суджи были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.

Ранее в Кремле заявили о заключительной стадии операции по освобождению Курской области.

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