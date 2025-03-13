Хинштейн рассказал об эвакуации мирных жителей из Суджи

По состоянию на утро четверга, из Суджи были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«С 12 марта по утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных граждан», — написал Хинштейн.
Он отметил, что работа по эвакуации продолжается, и всем эвакуированным предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь, а также организовано восстановление утраченных документов.
«Часть людей забирают родственники, остальных мы размещаем в пунктах временного размещения. Все обеспечены всем необходимым», — добавил Хинштейн.
До этого он рассказал, что российские солдаты спасли грудного младенца, жившего на протяжении четырех месяцев в подвале дома одного из населенных пунктов, находящихся в оккупации в Курской области.
Как заявил в четверг командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, зачистка территории города Суджи от Вооруженных сил Украины будет продолжаться около десяти дней.
Ранее в сети появились кадры уничтожения отступающей техники ВСУ в Курской области.