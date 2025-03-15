Украинские войска атаковали Донецкую народную республику 29 раз за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«28 фактов атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранения получили три человека. Все атаки проходили на Горловском направлении.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

По его словам, ВСУ перебрасывают бойцов с Курского направления на Красноармейское и пытаются идти в контрнаступление.

12 марта генеральный штаб украинских войск опубликовал заявление в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором назвал Красноармейское направление в ДНР самым сложным для ВСУ. В тексте подчеркивалось, что сейчас на этом участке «горячее всего».

Ранее жители ДНР помешали украинским войскам перекрыть трассу для ВС РФ в районе Красноармейска.