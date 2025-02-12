Местные жители сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перекрыть трассу российским военнослужащим возле Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«В попытке остановить наше наступление как раз у Покровска рядом с трассой, на самой трассе ВСУ взорвали и распилили несколько деревьев, огромных тополей для того, чтобы перекрыть движение нашей техники, но ночью пришли местные граждане и распилили все эти тополя на дрова», — сказал он.

По информации Гагина, ВС России еще не взяли город в окружение.

«Многие военкоры сейчас уже попытались заявить о каком-то, ну скажем так, окружении, его пока нет», — отметил он.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили большую группу колумбийских наемников под Красноармейском. Отмечалось, что боестолкновение произошло в районе населенного пункта Шевченко к югу от города.

Ранее польский пленный рассказал, что за ВСУ воюет «сборная мира» из наемников.