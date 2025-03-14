В настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его цитирует РИА Новости.

По словам Пушилина, ВСУ перебрасывают бойцов с Курского направления на Красноармейское и пытаются идти в контрнаступление.

12 марта генеральный штаб украинских войск опубликовал заявление в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором назвал Красноармейское направление в ДНР самым сложным для ВСУ. В тексте подчеркивалось, что сейчас на этом участке «горячее всего».

В конце февраля депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российские бойцы взяли в «клещи» город Красноармейск в ДНР. На этом фоне находившиеся в населенном пункте офицеры ВСУ перебрались в Днепропетровскую область, добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили взвод ВСУ, прибывший в ДНР из Курской области.