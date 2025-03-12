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Генштаб ВСУ назвал самое сложное направление в ДНР

Генштаб ВСУ назвал красноармейское направление в ДНР самым сложным
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что красноармейское направление в Донецкой народной республики (ДНР) является в настоящее время для украинских войск самым сложным. Заявление опубликовано в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Горячее всего сегодня на Покровском (также называемое красноармейским, — «Газета.Ru») направлении», — сказано в сообщении.

27 февраля депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий заявил, что военнослужащие страны взяли в «клещи» город Красноармейск в ДНР.

Замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в начале марта заявлял, что наиболее критическое положение для украинских сил сложилось в районе Красноармейска. Как он сказал, сейчас основные усилия Вооруженных сил РФ направлены на взятие под контроль населенных пунктов на данном участке фронта.

Ранее жители ДНР помешали украинским войскам перекрыть трассу для ВС РФ в районе Красноармейска.

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