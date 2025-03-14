Финский ученый одним словом описал отступление ВСУ из Курской области

Отступление украинских войск из Курской области является крахом ВСУ на этом направлении, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Комментируя бегство украинских солдат, он написал на своей странице в соцсети X всего одно слово.

«Крах», — говорится в сообщении ученого.

12 марта город Суджа, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. В тот же день ускорилось вытеснение противника из Курской области, а президент РФ Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российским войскам осталось освободить порядка 100 квадратных метров территории Курской области.

При этом, по мнению политолога Александра Перенджиева, российским военным не стоит расслабляться после успехов в регионе, так как ВСУ там пришли в себя и могут готовить контратаки.

Ранее ВСУ обвинили в массовых военных преступлениях в Курской области.