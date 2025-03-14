Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог Перенджиев предупредил о «сюрпризе» ВСУ под Курском

Политолог Перенджиев: украинская армия может готовить сюрприз в Курской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Военный аналитик Александр Перенджиев призвал российских военных не расслабляться после успехов в Курской области, так как ВСУ там пришли в себя и могут готовить контратаки. Об этом эксперт заявил в интервью порталу News.ru.

По его словам, украинское командование предпримет попытки удержать оставшиеся позиции в приграничных районах и даже отвоевать утраченные территории. Перенджиев допустил возможность вовлечения западных наемников и частных военных компаний в контрнаступление. Эксперт указал на необходимость постоянной боевой готовности к любым действиям со стороны Украины и ее западных спонсоров.

Он отметил, что в данной ситуации «расслабляться нельзя». Перенджиев считает, что могут последовать контратаки ВСУ с целью «вернуть утраченные территории».

«Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами», — предупредил Перенджиев.

Сегодня ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы Украины лишились всех путей отступления из Курской области после освобождения населенного пункта Гончаровка.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами