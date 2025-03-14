Политолог Перенджиев предупредил о «сюрпризе» ВСУ под Курском

Военный аналитик Александр Перенджиев призвал российских военных не расслабляться после успехов в Курской области, так как ВСУ там пришли в себя и могут готовить контратаки. Об этом эксперт заявил в интервью порталу News.ru.

По его словам, украинское командование предпримет попытки удержать оставшиеся позиции в приграничных районах и даже отвоевать утраченные территории. Перенджиев допустил возможность вовлечения западных наемников и частных военных компаний в контрнаступление. Эксперт указал на необходимость постоянной боевой готовности к любым действиям со стороны Украины и ее западных спонсоров.

Он отметил, что в данной ситуации «расслабляться нельзя». Перенджиев считает, что могут последовать контратаки ВСУ с целью «вернуть утраченные территории».

«Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами», — предупредил Перенджиев.

Сегодня ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы Украины лишились всех путей отступления из Курской области после освобождения населенного пункта Гончаровка.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.