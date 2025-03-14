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ВСУ обвинили в массовых военных преступлениях в Курской области

Хинштейн: примеры военных преступлений ВСУ носят массовый характер
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Военные преступления, совершаемые бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), носят массовый характер. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник опубликовал пост по итогам встречи с заместителем председателя Следственного комитета РФ — руководителем Главного военно-следственного управления Константином Корпусовым. Он рассказал, что власти проделывают огромную работу после освобождения населенных пунктов в Курской области.

«К сожалению, примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер. Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы», — подчеркнул Хинштейн.

Исполняющий обязанности губернатора добавил, что в связи с этим власти приняли решение увеличить число работающих в Курской области военных следователей.

По словам чиновника, специалисты оперативно реагируют на все атаки ВСУ на мирное население. В том числе они фиксируют следы преступлений на местах ударов, нанесенных украинскими войсками, и беседуют с гражданами. Хинштейн уточнил, что каждый обстрел становится поводом для возбуждения уголовного дела.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало видео из освобожденного города Суджа в Курской области.

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