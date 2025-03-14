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Эксперт: ВС РФ осталось освободить около 100 «квадратов» Курской области

Военный эксперт Дандыкин: РФ осталось зачистить 100 «квадратов» Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российским войскам осталось освободить около 100 квадратных метров Курской области, сообщил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Для начала [нам нужно] противника в этих котлах уничтожить, там осталось 100 квадратных метров: кажется, что мало, но на самом деле по линии соприкосновения и госграницы есть множество защитных сооружений», — отметил эксперт.

Он добавил, что в будущем нужно создать зону безопасности, чтобы защитить Курскую область от повторного вторжения.

12 марта город Суджа, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. В тот же день ускорилось вытеснение противника из Курской области, а президент РФ Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

Ранее стало известно о попытках ВСУ оказывать сопротивление в Курской области.

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