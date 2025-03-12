Путин предложил создать зону безопасности вдоль госграницы

Президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировки предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал он.

Незадолго до этого сообщалось, что город Суджа, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. По данным Telegram-канала SHOT, в Судже осталось совсем немного украинских солдат, которые продолжают пытаться покинуть город. Часть из них сумела найти укрытия, остальные либо получили ранения, либо пополнили список безвозвратных потерь ВСУ.

Также SHOT писал, что российские солдаты установили флаг РФ возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, которые продолжают закрепляться в данном районе и выдавливать украинские формирования в сторону Сумской области.

Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что Киев пытается выдать бегство украинских бойцов из Суджи за «организованный вывод войск».

Ранее журналисты назвали возможные сроки завершения боевых действий в Курской области.