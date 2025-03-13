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На Западе раскрыли, зачем нужно перемирие на Украине

Дизен: США и Европа воспользуются 30-дневным перемирием для вооружения Украины
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Reuters

США и Евросоюз воспользуются 30-дневным перемирием на Украине, чтобы вооружить украинскую армию. Об этом пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack.

«Это соглашение не предусматривает никаких политических решений и, скорее всего, будет использовано американцами и европейцами для переброски на Украину новых вооружений», — заявил эксперт.

Профессор предупредил, что Великобритания за время прекращения огня сможет разместить свои войска на территории Украины, на что, по его мнению, указывают заявления Лондона.

Президент России Владимир Путин 13 марта объявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым.

Ранее СМИ писали, что Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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