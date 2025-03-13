Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ рассказали о целях Европы по урегулированию на Украине

Ушаков: Европа попытается выставить РФ виновной в попытках срыва урегулирования
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Европа попытается выставить Россию виноватой в попытках срыва мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия, русские за войну, а не за мир, и так далее. Это понятно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

11 марта Украина после переговоров с США в Джидде выразила готовность на 30 дней прекратить огонь. Эту информацию до Москвы должны донести власти США.

12 марта стала известна позиция Кремля на этот счет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит забегать вперед в этом вопросе. В первую очередь Москва хочет дождаться всей информации от Вашингтона. Контакты России и США запланированы на ближайшие дни.

Накануне политолог-американист Константин Блохин высказал похожую точку зрения. Эксперт предположил, что Украина хочет использовать 30-дневное прекращение огня в зоне боевых действий для перевооружения. Блохин считает, что это время нужно Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы собраться с силами, подтянуть резервы и сконцентрировать ресурсы на других областях.

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами