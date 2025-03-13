В РФ рассказали о целях Европы по урегулированию на Украине

Европа попытается выставить Россию виноватой в попытках срыва мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия, русские за войну, а не за мир, и так далее. Это понятно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

11 марта Украина после переговоров с США в Джидде выразила готовность на 30 дней прекратить огонь. Эту информацию до Москвы должны донести власти США.

12 марта стала известна позиция Кремля на этот счет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит забегать вперед в этом вопросе. В первую очередь Москва хочет дождаться всей информации от Вашингтона. Контакты России и США запланированы на ближайшие дни.

Накануне политолог-американист Константин Блохин высказал похожую точку зрения. Эксперт предположил, что Украина хочет использовать 30-дневное прекращение огня в зоне боевых действий для перевооружения. Блохин считает, что это время нужно Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы собраться с силами, подтянуть резервы и сконцентрировать ресурсы на других областях.

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.