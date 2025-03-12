В Кремле прокомментировали предложение США о перемирии на Украине

Песков: Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия с Украиной

Москва не хочет забегать вперед в вопросе о предложенном США перемирии с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что 11 марта госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, общаясь с прессой, пообещали передать России по различным дипканалам детальную информацию о сути переговоров с Украиной в Джидде. Представитель Кремля подчеркнул, что сначала надо получить эту информацию, а потом принимать решения.

Песков также добавил, что в эти дни РФ и США запланировали контакты, в ходе которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече с украинской делегацией в Джидде.

Встреча представителей Украины и США в Джидде состоялась 11 марта. Первый раунд переговоров был посвящен обсуждению режима тишины на море и в небе, а также соглашению двух стран о редкоземельных ископаемых.

По итогам этой встречи украинская сторона согласилась принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Однако при условии, что РФ тоже будет соблюдать это соглашение. Донести информацию до Москвы обязались американские власти.

12 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов создать рабочую группу для обсуждения возможного перемирия с РФ. Он подчеркнул, что с российской стороной по этому вопросу будут контактировать представители Соединенных Штатов.

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США и Украины в Саудовской Аравии.