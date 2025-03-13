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В «Ахмате» рассказали об огневых точках ВСУ в домах мирных жителей Суджи

«Ахмат»: ВСУ оборудовали огневые точки в домах с мирными жителями Суджи
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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Украинские войска оборудовали огневые точки в домах с мирными жителями при отступлении из Суджи в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира группы Аида спецназа «Ахмат».

«Те мирные жители, которых мы эвакуируем, рассказывают, что они забегают исключительно в дома, где находится «мирняк», и держат там оборону», — рассказал офицер.

Он назвал эти попытки закрепиться бесполезными, поскольку путей для отступления у бойцов ВСУ нет и все, что им остается, — сдаться в плен или быть уничтоженными.

12 марта подразделения ВС РФ установили в Судже российский флаг, а на следующий день Минобороны России сообщило об освобождении города.

Президент РФ Владимир Путин посетил пункт управления курской группировкой и дал бойцам задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника».

Ранее Путин предложил создать зону безопасности вдоль госграницы.

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