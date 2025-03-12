Путин заявил, что рассчитывает на скорейшее освобождение Курской области

Основная задача российских войск на Курском направлении — как можно скорее освободить регион от присутствия солдат ВСУ, заявил в ходе совещания на пункте управления Курской группировкой президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Действительно, ваша задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области», — подчеркнул глава государства.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения ВСУ бегут из города.

Кроме того, подразделения группировки российских войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области. В министерстве заявили, что российские военные взяли под контроль Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, группировка ВСУ в Курской области окружена.

Ранее Хинштейн рассказал об эвакуации жителей из освобожденной Суджи.