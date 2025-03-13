Песков: операция по освобождению Курской области в заключительной стадии

Операция по освобождению Курской области от ВСУ близка к завершению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео которого опубликовано в Telegram-канале.

«Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому мы надеемся, что скоро сможем вздохнуть спокойно», — отметил Песков.

13 марта министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

12 марта командир парашютно-десантного батальона группировки войск «Север» с позывным «Тьма» сообщил, что подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии ведут зачистку Суджи Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения ВСУ бегут из города.

Ранее Александр Лукашенко назвал сроки освобождения Курской области.