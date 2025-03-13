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В Британии раскрыли последствия краха ВСУ в Курской области для Зеленского

Spectator: крах ВСУ в Курской области ослабит Зеленского и усилит позиции РФ
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Heiko Becker/Reuters

Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области лишит президента республики Владимира Зеленского козыря на возможных переговорах. Об этом пишет британский журнал Spectator.

«Победа в Курской области усилит позицию [президента РФ Владимира] Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты», — говорится в материале.

Авторы отметили, что Зеленский планировал «разыграть эту карту», чтобы добиться ответного вывода российских войск с других территорий.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что командование группировкой войск «Север» доложило о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ. По его словам, Путин выслушал доклады командующего группы и его заместителя в ходе визита в один из командных пунктов в регионе.

Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа 2024 года. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Германии заявили о срыве плана Зеленского по обмену территориями.

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