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Киев обвинили во лжи об «организованном выводе войск» из Суджи

Военкор Коц: ВСУ пытаются выдать бегство из Суджи за организованный вывод войск
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Киев пытается выдать бегство украинских бойцов из города Суджа, расположенного в Курской области, за «организованный вывод войск». Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, ему довелось побеседовать с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятыми в плен в ходе сражений за населенный пункт.

«Они ничего об организованном выводе войск не слышали. Не говоря уже о тех, кто до сих пор перебегает через разрушенный мост и тут же попадает под удары артиллерии», — подчеркнул Коц.

12 марта авторы Telegram-канала «Сотрудник ОП» (офиса президента Украины) сообщили, что командование ВСУ начало выводить войска из курского города Суджа. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса».

До этого Telegram-канал SHOT написал, что российские солдаты установили флаг страны возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, которые продолжают закрепляться в данном районе и выдавливать украинские формирования в сторону Сумской области.

Ранее журналисты назвали возможные сроки завершения боевых действий в Курской области.

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