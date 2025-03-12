Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Кадры с места событий скоро будут обнародованы пресс-службой президента», — уточнил он.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

В этот же день российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Ранее в Госдуме призвали присвоить звания Героев России участникам операции «Поток».