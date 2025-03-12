Запад изобразит Россию как сторону, которая якобы «отвергает мир», однако Москва еще в июне 2024 года представила свои условия для прекращения огня. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Россию будут изображать как сторону, которая «отвергает мир». Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года», — подчеркнул он.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

В июне 2024 года президент России Владимир Путин говорил, что РФ незамедлительно прекратит огонь, если Украина выведет войска с территории новых российских регионов.

В декабре того же года российский президент говорил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и «реалий на земле».

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.