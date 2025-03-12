Ракетный удар поразил грузовое судно в порту Одессы

Российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы. Видео удара опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».

По информации, предоставленной украинскими властями, Сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.

11 марта сообщалось, что Одессу накрыло густым облаком дыма после ночного удара Вооруженных сил России по местной нефтебазе.

8 марта сообщалось, что получил повреждения расположенный в Одесской области объект энергетической инфраструктуры.

В тот же день в Одессе произошел пожар в здании завода и на автозаправочной станции.

В ночь на 1 февраля стало известно о взрыве на территории отеля, который находится в центре Одессы. Военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что в отеле проживали иностранные наемники, включая бойцов британского спецназа SAS.

Ранее в Одессе зафиксировали повреждение критической инфраструктуры.