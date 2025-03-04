В Одессе зафиксировали повреждение критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры в городе Одессе, расположенном на юге Украины, получили повреждения в результате взрывов. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны в Telegram-канале.

В ведомстве не стали раскрывать, каким именно сооружениям был нанесен ущерб.

При этом в заявлении уточняется, что после взрывов в ряде районов Одессы произошли пожары. К текущему моменту сотрудники местных экстренных служб ликвидировали возгорания.

Вечером 3 марта мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в городе зафиксировали несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в тот момент в населенном пункте действовала воздушная тревога. Особый режим ввели в 21:48 мск.

Накануне украинские журналисты сообщили о нескольких взрывах в Киеве. Как писало издание «Зеркало недели», незадолго до этого в городе объявили воздушную тревогу в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

28 февраля взрыв произошел в районе порта в городе Ильичевске (украинское название — Черноморск) в Одесской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в то время на территории морской гавани разгружали «подозрительный балкер».

Ранее в Николаевской области произошел пожар на производственном предприятии.