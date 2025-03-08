Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессе сообщили о возгорании здания завода и АЗС после взрывов

Кипер сообщил, что в Одессе после взрывов загорелись здание завода и АЗС
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Одессе на юге Украины после взрывов произошел пожар в здании завода и на автозаправочной станции. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения и разрушения <…> Загорелось промышленное здание и АЗС», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:49 по московскому времени.

Накануне вечером украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах в Одессе. В регионе действовал сигнал воздушной тревоги.

В ночь на 1 февраля стало известно о взрыве на территории отеля, который находится в центре Одессы. Военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что в отеле проживали иностранные наемники, включая бойцов британского спецназа SAS.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появилось видео с последствиями удара по отелю «Бристоль».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами