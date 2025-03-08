В Одессе сообщили о возгорании здания завода и АЗС после взрывов

Кипер сообщил, что в Одессе после взрывов загорелись здание завода и АЗС

В Одессе на юге Украины после взрывов произошел пожар в здании завода и на автозаправочной станции. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения и разрушения <…> Загорелось промышленное здание и АЗС», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:49 по московскому времени.

Накануне вечером украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах в Одессе. В регионе действовал сигнал воздушной тревоги.

В ночь на 1 февраля стало известно о взрыве на территории отеля, который находится в центре Одессы. Военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что в отеле проживали иностранные наемники, включая бойцов британского спецназа SAS.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появилось видео с последствиями удара по отелю «Бристоль».