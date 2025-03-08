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В Одесской области был поврежден седьмой за три недели объект ДТЭК

ДТЭК: энергетический объект в Одесской области получил повреждения
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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Объект энергетической инфраструктуры, расположенный в Одесской области на юге Украины, получил повреждения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба украинской компании ДТЭК, которой принадлежит сооружение.

В заявлении отмечается, что это седьмой раз за последние три недели, когда объект ДТЭК в Одесской области получает урон.

«Энергетики работают круглые сутки, чтобы ликвидировать последствия», — подчеркивается в тексте.

В ночь на 8 марта на территории нескольких украинских регионов, включая Одесскую область, объявили воздушную тревогу. Тогда же в социальных сетях распространилась информация о том, что в городе Одессе произошли несколько взрывов.

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, после взрывов в населенном пункте зафиксировали повреждение объектов критической инфраструктуры. При этом никакой информации о пострадавших не поступало.

7 марта пресс-служба ДТЭК заявила о повреждении энергетического объекта в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. О каком именно сооружении шла речь, остается неизвестным.

Ранее на Украине произошел взрыв в районе завода по производству ракет.

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