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В гостинице Одессы произошел взрыв

«Страна.ua»: в гостинице Одессы «Бристоль» с наемниками произошел взрыв
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В одесской гостинице «Бристоль», где находились иностранные наемники, произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, взрыв произошел на территории отеля, который находится в центре Одессы. В Одесской области действует сигнал воздушной тревоги.

Военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале в своем Telegram-канале сообщил, что в отеле проживали иностранные наемники, включая бойцов британского спецназа SAS.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в районе завода в украинском городе Кременчуге в Полтавской области, где проходит подготовку техника НАТО.

По словам его коллег, взрыв зафиксировали со стороны Кременчугского автомобильного завода. К заводу есть подъездные железнодорожные пути, большие склады и производственные цеха.

Ранее российские войска заняли поселок в Харьковской области.

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