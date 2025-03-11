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В Кремле рассказали об общении Путина с бойцами СВО

Песков: Путин общается с бойцами СВО почти каждый день
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин фактически ежедневно общается с участниками спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Он с ними (бойцами. — «Газета.Ru») общается часто, фактически ежедневно», — сказал Песков.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин в курсе всех деталей операции под названием «Труба» по прорыву российских военных во вражеский тыл в Курской области.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджа по пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что бойцы ВС РФ ползли по трубе 14 км. Они провели под землей шесть суток без воды и достаточного количества кислорода.

Ранее американские журналисты узнали, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.

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