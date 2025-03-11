Хинштейн встретился с бойцами, которые ползли 14 км под землей «в тыл врага» под Суджей

Хинштейн навестил бойцов, которые по газовой трубе проникли в тыл ВСУ под Суджей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил в больнице российских бойцов, которые прошли по газовой магистрали в тыл противника в Суджанском районе. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«В областной больнице, куда приехал навестить пострадавших жителей, сумел пообщаться с настоящими героями — бойцами спецназа «Ахмат», которые в Суджанском районе по газовой магистрали прошли в тыл врага. Операция «Поток» уже успела стать легендой», — написал Хинштейн.

По словам врио губернатора, военнослужащие не считают себя героями, а лишь отшучиваются, что это их работа. Он напомнил, что бойцы «Ахмата» ползли по трубе 14 км и шесть суток провели под землей без воды и достаточного количества кислорода. На врага они свалились словно снег на голову, подчеркнул Хинштейн.

«У одного из бойцов с позывным Добрыня рост 195 см! Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается — выбора не было. Человеческому разуму это просто не поддается», — рассказал глава Курской области.

В операции по проникновению в тыл Вооруженных сил Украины участвовали более 800 российских военнослужащих и добровольцев. Они ползли по подземному газопроводу на участке Уренгой — Помары — Ужгород. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли удар по украинским группировкам. По данным пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), 9 марта войска РФ смогли полностью освободить промзону в городе от ВСУ.

Ранее американские журналисты узнали, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.