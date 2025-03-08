NYP: ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух недель могут покинуть Курскую область. Об этом пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на украинских военных.

По данным издания, оккупация украинской армии на территории Курской области находится на грани срыва после того, как армия России прорвала линию обороны ВСУ возле Суджанского района. В публикации отмечается, что прорыв ВС РФ стал возможен после того, как Соединенные Штаты ограничили Украине доступ к разведданным.

По информации заместителя командира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской разведывательной бригады Александра Кабанова, атаки на территории Курской области увеличились. Он добавил, что для ликвидации живой силы используются авиабомбы и беспилотники.

«Сражающиеся в Курске сообщили, что Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и из него», — говорится в статье.

5 марта сообщалось, что в Судже Курской области, которую оккупировали украинские войска, остаются около 1-2 тыс. мирных жителей — граждан России.

Ранее бойцы ВС РФ взяли в плен солдата ВСУ, издевавшегося над жителями Курской области.