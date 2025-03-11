При столкновении судов у берегов Британии не выявили злонамеренных действий

Reuters: злонамеренные действия в столкновении судов у Британии не выявлены

В инциденте со столкновением судов у берегов Британии пока не найдено доказательств злонамеренных действий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Кира Стармера.

«На данный момент нет доказательств злонамеренной деятельности в столкновении судов», — сказал собеседник агентства.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали в результате инцидента.

8 марта в Мраморном море у берегов Стамбула, в девяти километрах от береговой линии, столкнулись 270-метровый танкер Mia и 130-метровый контейнеровоз Orita. В результате происшествия разрушился балластный отсек танкера, и грязная вода попала в море. К месту инцидента были направлены буксиры. Обошлось без пострадавших.

Ранее в порту Новороссийска столкнулись танкер и сухогруз.