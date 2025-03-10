Названо число пострадавших при столкновении танкера и судна в Северном море

Sky: при столкновении танкера и судна в Северном море пострадали 32 человека

По меньшей мере 32 человека пострадали в результате столкновения танкера и грузового судна у берегов Великобритании в Северном море. Об этом сообщает Sky News.

Данные о пострадавших передали сотрудники порта, куда были доставлены члены команд с горящих судов. Информации о степени серьезности их травм пока нет. На данный момент неизвестно, сколько всего человек находились на нефтяном танкере Stena Immaculate.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию.

8 марта в Мраморном море у берегов Стамбула, в девяти километрах от береговой линии, столкнулись 270-метровый танкер Mia и 130-метровый контейнеровоз Orita. В результате происшествия разрушился балластный отсек танкера, и грязная вода попала в море. К месту инцидента были направлены буксиры. Обошлось без пострадавших.

Ранее власти Анапы подали иск к владельцам танкеров «Волгонефть».