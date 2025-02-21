В порту Новороссийска столкнулись танкер и сухогруз

Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших нет. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

«Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил Telegram-канал Mash, танкер наехал на сухогруз в Черном море. Суда не смогли разойтись и несколько часов находились в сцепке. Инцидент произошел между Кабардинкой и Геленджиком. По данным источника, одно судно сорвалось с якоря, после чего навалилось на второе из-за неблагоприятных погодных условий.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили Mash, что суда получили незначительные повреждения, пострадавших в результате не было.

Подробности об инциденте опубликовал Telegram-канал SHOT. По их данным на стоянке порта Новороссийск из-за сильного ветра и волн танкер NATIG ALIYEV сорвался с якоря, после чего зацепил сухогруз BEGONIA S. Самостоятельно они не могли разойтись, туда направили спасателей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Как сообщали в экстренных службах, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Ранее Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239».