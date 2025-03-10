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Силы РФ взяли под контроль трассу на Константиновку, по которой ВСУ получали снабжение

«Звезда»: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу на Константиновку
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Трасса на Константиновку, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали снабжение в Часовом Яре, находится под огневым контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

По данным канала, украинские бойцы могут оказаться в «котле».

«‎Из центральных районов города всушников выбивают десантники 98-й дивизии ВДВ. Штурмуют каждую многоэтажку, где засели боевики. Оборону противника продавили в Западном микрорайоне», — говорится в сообщении.

В январе этого года российские военные перерезали трассу, ведущую из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Константиновку в Донецкой народной республике. В силовых структурах уточнили, что оперативная ситуация на этом участке фронта сильно бьет по логистике группировки ВСУ в Димитрове и окрестностях.

В феврале сообщалось, что российские войска оперативно купируют попытки ВСУ контратаковать в районе города Красноармейск.

17 февраля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска в районе Красноармейска разрезают группировку ВСУ с нескольких сторон. Пушилин добавил, что очень важным является перерезание трассы Красноармейск-Константиновка.

Ранее жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу для армии РФ под Красноармейском.

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