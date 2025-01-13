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Российские войска перекрыли дорогу, по которой шло снабжение ВСУ

ТАСС: ВС России перерезали трассу из Димитрова в Константиновку в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Трасса, ведущая из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР), перерезана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в указанном районе серьезно нарушена. «Трасса перерезана в районе Малиновки», — сообщили в силовых структурах.

В силовых структурах уточнили, что оперативная ситуация на этом участке фронта сильно бьет по логистике группировки ВСУ в Димитрове и окрестностях. Ожидается, что в скором будущем это отрицательно повлияет на ситуацию в Красноармейске (украинское название — Покровск).
Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой народной республике.

11 января ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко. ВСУ потеряли в боях 535 человек, были также уничтожены четыре боевые бронированные машины противника.

Ранее в Британии заявили об угрозе трем городам Украины.

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