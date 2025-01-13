ТАСС: ВС России перерезали трассу из Димитрова в Константиновку в ДНР

Трасса, ведущая из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР), перерезана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в указанном районе серьезно нарушена. «Трасса перерезана в районе Малиновки», — сообщили в силовых структурах.

В силовых структурах уточнили, что оперативная ситуация на этом участке фронта сильно бьет по логистике группировки ВСУ в Димитрове и окрестностях. Ожидается, что в скором будущем это отрицательно повлияет на ситуацию в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой народной республике.

11 января ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко. ВСУ потеряли в боях 535 человек, были также уничтожены четыре боевые бронированные машины противника.

Ранее в Британии заявили об угрозе трем городам Украины.