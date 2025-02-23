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В ДНР рассказали о попытках ВСУ контратаковать в районе Красноармейска

Пушилин: попытки ВСУ контратаковать в Красноармейске оперативно купируются

Российские войска оперативно купируют попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в районе города Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На Красноармейском направлении продолжающийся охват самого города Красноармейска. Мы видим попытки противника контратаковать. Но насколько у меня есть информация, все оперативно купируется. Безусловно, противник понимает все риски после освобождения Красноармейска», — сказал глава ДНР.

Пушилин добавил, что в настоящее время ситуация на всей линии боевого соприкосновения находится под контролем российских войск.

17 января глава ДНР рассказал, что российские войска в районе Красноармейска разрезают группировку ВСУ с нескольких сторон. Пушилин добавил, что очень важным является перерезание трассы Красноармейск-Константиновка.

Ранее жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу для армии РФ под Красноармейском.

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