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Глава ДНР сообщил о наступлении ВС РФ на Красноармейском направлении

Пушилин: ВС РФ разрезают группировку ВСУ с разных сторон под Красноармейском
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Илья Питалев/РИА Новости

Российские войска в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) разрезают группировку ВСУ с нескольких сторон. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Красноармейское направление. Идет разрезание группировки противника, с нескольких сторон идет продвижение, где-то охват самого Красноармейска», — поделился деталями наступления Пушилин.

Он добавил, что очень важным является перерезание трассы Красноармейск-Константиновка.

До этого Пушилин оценил действия Вооруженных сил РФ на Красноармейском направлении в ДНР как успешные. Глава ДНР подчеркнул, что для противника критически важно удерживаться на этом направлении. Однако чтобы остановить наступление российских войск, ВСУ нужно подкрепление. По данным американской газеты The Wall Street Journal, сейчас украинцам не хватает пехоты, но привлечь дополнительных бойцов в ближайшем будущем Киев не сможет.

Ранее в США заявили о крахе обороны ВСУ в ДНР.

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