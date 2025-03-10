Военный эксперт отвел две недели на полное освобождение Курской области

Полное освобождение Курской области – это вопрос одной-двух недель. Сейчас российские военные сжимают кольцо вокруг Суджи, украинским военным некуда отступать и предпринять они ничего не смогут, заявил в эфире НСН капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Исходя из того, что происходит на всех направлениях, полное освобождение Курской области – это вопрос ближайшего времени. Думаю, это неделя-две, наши бойцы профессионалы и очень мотивированы», — убежден эксперт.

По его словам, что на этой неделе высока вероятность начала дождей, из-за чего ВСУ не смогут передвигаться по грунтовым дорогам. В то же время российские военные окружают их, подрывают мосты и всего за несколько дней они освободили около 7-8 населенных пунктов. Все это говорит об обрушении обороны противника, пояснил Дандыкин. Он назвал знаковым событием освобождение Малой Локни, находящейся рядом с Суджей, куда также проникли российские бойцы по газовой трубе. Кольцо вокруг Суджи сжимается, а с выходом ВС РФ на трассы пройти там ВСУ тоже не смогут.

«У врага нет возможности что-то предпринять в данной ситуации», — заключил военный эксперт.

Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области. Также в регионе российские военные нанесли поражение украинским бригадам в районах еще 12 населенных пунктов. За сутки потери ВСУ на Курском направлении достигли 340 военнослужащих.

Газета The Independent написала, что в ВСУ начали признавать поражение в регионе. При этом авторы статьи отметили, что Киев надеялся использовать контроль над частью Курска в переговорах с Россией для возможного территориального обмена.

Подробнее о том, как будут развиваться события в ближайшее время и чем можно объяснить резкую активизацию боев в регионе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходарёнка.

Ранее на Западе назвали последствия приостановки передачи разведданных ВСУ.