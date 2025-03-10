В Вооруженных силах Украины начали признавать поражение в Курской области. Об этом сообщила газета The Independent.

По данным издания, один из старших офицеров ВСУ, который находится в Сумах, отправил сообщение, которое гласило: «Мы проигрываем». Авторы статьи отметили, что Киев надеялся использовать контроль над частью Курска в переговорах с Россией для возможного территориального обмена.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Ранее ВСУ перебросили бригады из Курской области в ДНР.