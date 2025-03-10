На Западе назвали последствия приостановки передачи разведданных ВСУ

NYT: без разведданных США больше всего страдают ВСУ в Курской области

Без американских разведданных больше всего страдают подразделения ВСУ в Курской области, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на солдат украинской армии и американского чиновника.

«[В ВСУ] заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области <...>, приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что российские военные быстро продвигаются в Курской области.

До этого депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко-Клименко выразила надежду, что делегации Киева и Вашингтона на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии обсудят гарантии безопасности республики и американцы возобновят военную помощь и обмен разведданными.

Комментируя прекращение помощи от США, она заявила, что Киев может прожить без американского оружия «какое-то время», но не сможет выжить без разведданных.

Ранее в Британии назвали более серьезную проблему Украины, чем нехватка оружия.