Потери ВСУ за сутки под Курском превысили 340 военных

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 340 военных

Потери Вооруженных сил Украины в Курской области за сутки составили более 340 военнослужащих. Об этом говорится в официальной сводке Минобороны России в Telegram-канале.

Также были уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, десять бронемашин и 13 автомобилей. Кроме того, противник в Курской области потерял еще восемь орудий полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, шесть пунктов управления беспилотниками. В ведомстве добавили, что два военных ВСУ сдались в плен.

Тем временем российские военные продолжают успешное наступление в Курской области. Как сообщил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, для группировок ВСУ в регионе возникла вполне реальная угроза окружения.

В частности, под контролем ВС РФ сейчас находится шоссе P200 из Сумской области Украины в Суджу. По словам эксперта, это единственная дорога, по которой сегодня доставляют бойцам ВСУ, ведущим боевые действия в Курской области, боеприпасы, горючее и продовольствие. Удары артиллерии и беспилотников делают практически невозможным для противника какие-либо перегруппировки и эвакуацию раненых и больных, а также оказание квалифицированной помощи.

Ходаренок отметил, что украинские войска пытаются удерживать позиции, отражать атаки российских военных, однако без особого успеха.

Ранее российский боец заявил, что солдаты ВСУ стреляют в спину сдающимся в плен.