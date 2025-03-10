«Выбить козырь из рук Зеленского». Почему ВС РФ усилили наступление в Курской области

Военнослужащие РФ рядом со сгоревшим бронеавтомобилем ВСУ БТР-4 «Буцефал» на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области, 9 марта 2025 года

Российские военные продолжают успешные наступательные действия в Курской области. Для обороняющейся здесь группировки ВСУ возникла вполне реальная угроза окружения. Как будут развиваться события в ближайшее время и чем можно объяснить резкую активизацию боев в регионе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В настоящее время под контролем российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов находится шоссе P200 из Сумской области Украины в Суджу. По сути дела, эта единственная дорога, по которой сегодня осуществляется подвоз материальных средств (боеприпасов, горючего и продовольствия) для частей и соединений ВСУ, ведущих боевые действия в Курской области.

Удары артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации ударных БПЛА ВС РФ делают практически невозможным для ВСУ какие-либо перегруппировки и эвакуацию раненых и больных из медпунктов частей, оказание им квалифицированной помощи, а также восстановление вооружения и военной техники (ВВТ), выведенных из строя в ходе боевых действий.

То есть возможностей для эвакуации ВВТ нет.

Части и соединения украинской армии пытаются удерживать оборонительные рубежи и позиции на Курском выступе, отражать атаки ВС РФ, не допустить их прорыва в глубину обороны группировки украинской армии, но пока особого успеха в реализации этих намерений командования ВСУ не отмечено.

Противник временами контратакует, пытаясь нанести поражение вклинившимся группировкам ВС РФ и восстановить положение по переднему краю, но какими-либо заметными результатами эти усилия пока не увенчались.

Российские роты и батальоны продолжают неумолимо продвигаться вперед, смыкая кольцо окружения вокруг суджанской группировки неприятеля. В котле, по некоторым подсчетам, могут оказаться до 10 тыс. военнослужащих украинской армии. Попытки организованного отхода противника пресекаются массированными ударами артиллерии и авиации ВС РФ.

Выбор для ВСУ, вполне возможно, будет небольшим — или же все-таки попытаться организованно выйти на территорию Украины или подвергнуться разгрому в Курской области, а вместо организованного отхода получить беспорядочное бегство с оставлением тяжелого вооружения противнику, то есть российской армии.

По данным ТАСС, с начала вторжения ВСУ в Курскую область ВС РФ освободила 32 населенных пункта региона. Только за 8 и 9 марта российские военные вернули контроль над семью населенными пунктами: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

Принуждение к миру

Чем можно объяснить резкую активизацию боевых действий российской армии в Курской области? По всей видимости, есть несколько причин. На данном этапе украинское военно-политическое руководство не демонстрирует особого желания заключить какие-либо мирные договоренности.

Иными словами, какого-либо стремления со стороны Киева завершить военные действия не наблюдается. Подвигнуть президента Украины Владимира Зеленского активизировать усилия по заключению мира может только серия тяжелых поражений на фронтах СВО. И возможный разгром группировки ВСУ в Курской области — один из этапов принуждения Киева к миру.

«На грани провала»: ВСУ грозит окружение в Курской области, военные РФ штурмуют Суджу Украинские войска в Курской области находятся на грани провала и окружения, сообщает американское... 08 марта 15:55

В январе 2025 года Владимир Зеленский называл захват части территории России ВСУ «сильным козырем» для будущих переговоров. В феврале этого же года в Киеве утверждали, что готовы предложить России прямой обмен территориями.

Можно предполагать, что военно-политическое руководство России решило в ближайшее время наступательной операцией в Курской области выбить этот козырь из рук Владимира Зеленского и закрыть сам вопрос о каком-либо обмене территорий. Другими словами, нанести тяжелое поражение ВСУ и резко ухудшить возможные переговорные позиции Украины на предстоящих встречах по мирному урегулированию.

Вполне возможно, что верховное командование Вооруженных сил России в ближайшее время намерено добиться крупных успехов и на других участках фронта.

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в Джидде (Саудовская Аравия). В Вашингтоне заявили, что цель — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. От Украины в Джидду полетят глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Администрацию Белого дома будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Такой состав украинской делегации не предполагает каких-либо кардинальных решений со стороны Украины. Скорее всего, Киеву будут продиктованы возможные условия прекращения огня. Допускаю, что эти тезисы со стороны Вашингтона до определенной степени обговаривались и согласовывались с Москвой. В противном случае встреча в Джидде вообще не имеет никакого смысла. Не исключено, что в качестве первого шага по мирному урегулированию вооруженного конфликта между США и Украины будет подписано ресурсное соглашение.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).